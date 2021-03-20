 
مباشر

لافروف يزور الصين في 22 مارس لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية

أخبار العالم

لافروف يزور الصين في 22 مارس لمناقشة تنسيق السياسة الخارجية
Sputnik
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0cv

ذكرت موسكو أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى الصين بداية الأسبوع القادم.

إقرأ المزيد
الصين: محادثاتنا مع الولايات المتحدة كانت نزيهة ومفيدة وعلينا تفادي النزاع
الصين: محادثاتنا مع الولايات المتحدة كانت نزيهة ومفيدة وعلينا تفادي النزاع

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف سيزور الصين يومي 22 و23 مارس حيث سيلتقي نظيره الصيني، وانغ يي، لبحث "الحالة الراهنة والآفاق للتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين" والتحضير للفعاليات المكرسة للذكرى الـ20 لتوقيع اتفاقية حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيبحثان عددا من جوانب تنسيق الإجراءات التي يتخذها البلدان في ظروف جائحة فيروس كورونا "وسبل تجاوز الصعوبات الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة انتشار العدوى".

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يلتزم بلدانا بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم المهمات العالمية وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا