بايدن وروحاني يوجهان رسالتين في عيد النوروز

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة بمناسبة عيد النوروز دعا فيها إلى السلام والازدهار والتفاهم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" اليوم السبت.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "هذه هي رسالة وبهجة النوروز الذي نحتفل به...نحن في أمس الحاجة لتلك الرسالة هذا العام أكثر من أي وقت مضى".

وفي رسالة منفصلة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يأمل أن يشهد العام الجديد نهاية العقوبات التي فرضها ترامب بعد التخلي عن الاتفاق النووي.

وأضاف "سوف نتغلب على العقوبات... أنا متفائل أكثر مما كنت عليه قبل ثماني سنوات"، في إشارة إلى الوقت الذي انُتخب فيه لفترة رئاسية أولى.

من جهته، قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون في بث مباشر اليوم السبت إن العام الإيراني الجديد هو عام "الإنتاج والدعم وإزالة الموانع".

والنوروز احتفال قديم وأهم تاريخ في التقويم الإيراني، ويتم الاحتفال به أيضا في أفغانستان والمناطق الكردية في العراق وتركيا وسوريا وفي أنحاء آسيا الوسطى.

المصدر: "رويترز"