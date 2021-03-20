روسيا تأمل أن لا تسيس أوروبا تعاملها مع "سبوتنيك V"

أمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن يسترشد الاتحاد الأوروبي باعتبارات علمية بحتة وليست سياسية، في عملية النظر في تسجيل لقاح "سبوتنيك V" لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف، في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية: "ننتظر وفدا من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في منتصف أبريل، ونأمل أن يكون القرار بشأن سبوتنيك V علميا بحتا وليس سياسيًا".

ويتوقع صندوق الاستثمار الروسي أن يتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي بعد شهر يونيو المقبل، مما سيسمح بالبدء في بحث توريد الدواء إلى دول الاتحاد.

وأشار دميترييف إلى أن الجانب الروسي يتوقع أنه بعد المجر(هنغاريا) سيوافق أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي على استخدام "سبوتنيك V"، بغض النظر عن قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

وأكد رئيس الصندوق وجود خطط لإطلاق انتاج هذا اللقاح الروسي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مضيفا أن المفاوضات جارية لإنتاجه هناك باستخدام المرافق الحالية لشركة "R-Pharm" في ولاية بافاريا.

المصدر: تاس