سان مارينو: مئات الإيطاليين يفضلون تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن مسؤول صحي في دولة سان مارينو أن السلطات تتلقى طلبات من مئات الإيطاليين الراغبين في تلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أكد سيرجيو رابيني أحد مدراء معهد سان مارينو للتأمين الاجتماعي الذي يمثل السلطة الصحية الرئيسية في البلاد، أن سكان الجمهورية استجابوا بحماس لحملة التحصين من عدوى كورونا.

ووردت سابقا تقارير عن وصول شحنة من "سبوتنيك V" إلى سان مارينو، وقالت السلطات المحلية إن كمية اللقاح تكفي لتطعيم 7,5 ألف من مواطني سان مارينو التي يبلغ عدد سكانها 33 ألف نسمة.

وشددت السلطات على أن اللقاح الروسي سيتم توزيعه بين سكان الجمهورية فقط ولن يكون في متناول سكان المدن الإيطالية المجاورة.

وقال رابيني لـ"نوفوستي" إن هناك "اهتماما كبيرا بلقاح "سبوتنيك V" في إيطاليا، و"نتلقى مئات الاتصالات الهاتفية بل ورسائل إلكترونية يسأل أصحابها عن إمكانية تطعيمهم به في سان مارينو".

وأكد رابيني أن تطعيم الأجانب سيكون ممكنا فقط بعد انتهاء برنامج تطعيم السكان المحليين، وهو موقف أعلنه الأسبوع الماضي مسؤول عن العلاقات الخارجية في حكومة سان مارينو.

المصدر: نوفوستي