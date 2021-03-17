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إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا

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إصابة شخصين بإطلاق نار في فرنسا
AFP GEOFFROY VAN DER HASSELT
صورة من الأرشيف
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أصيب رجلان بإطلاق للنار في مدينة رين الفرنسية غربي البلاد يوم الأربعاء.

وقال المدعي العام المحلي في رين إن الرجلين البالغين 31 و30 سنة أصيبا بطلقات نارية بالقرب من محل تجاري عصر الأربعاء، وأحدهما في حالة حرجة الآن.

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وأكد المدعي إلقاء القبض على مطلق النار، وهو شاب بالغ 21 عاما من العمر، له سوابق متعلقة بمخالفات القوانين الخاصة بتداول المخدرات.

ورجحت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق النار ناجم عن تصفية حسابات بين عصابات المخدرات في المدينة، وفتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: صحيفة "لو باريزيان"، "فرانس برس"

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