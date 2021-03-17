مخرج فرنسي شهير يتعرض لجروح بالغة في هجوم بالسلاح الأبيض

أصيب المخرج المسرحي الفرنسي آلان فرانسون بجروح بالغة يوم الأربعاء في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا، إثر تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض لم تكشف ملابساته بعد.

وكان المخرج المسرحي البالغ 76 عاما يقدم منذ فبراير محاضرات في الكلية الوطنية العليا للفن المسرحي في مونبيلييه، وانهار أرضا في الشارع قرب الفندق الذي ينزل فيه بوسط المدينة التاريخي بعد تعرضه للطعن، حسب مصدر مطلع على التحقيق.

ونقله عناصر الإطفاء من الموقع إثر تعرضه لإصابة بالغة، وفق هيئة الأمن الإقليمي التي رصدت آثار دماء في شوارع عدة.

وكان آلان فرانسون قد أسس فرقة "لو تياتر إيكلاتيه" في مدينة آنسي في سبعينات القرن العشرين قبل ترؤس المركز المسرحي الوطني في ليون، ثم مركز المسرح في منطقة سافوا.

وفي 1996، ترأس مسرح لاكولين الوطني في باريس، وبقي في هذا المنصب حتى 2010.

وفي 2016، نال جائزة "موليير" المسرحية الفرنسية العريقة لأفضل مخرج في المسرح الخاص عن مسرحية "من يخاف من فيرجينيا وولف لإدوارد ألبي.

Montpellier : le metteur en scène Alain Françon, âgé de 76 ans, a été grièvement blessé à la gorge après avoir été attaqué à l’arme blanche près de l’hôtel où il résidait (Midi Libre). pic.twitter.com/HfMobw8cXe — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 17, 2021

المصدر: أ ف ب