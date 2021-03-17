نيبينزيا يشكك في أن تساعد ألمانيا أوكرانيا على "عودة" القرم

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال مناقشة مع نظيره الألماني كريستوف هيوسغن، عن شكوكه في أن تتمكن ألمانيا من "إعادة" القرم لأوكرانيا.

وقال: "قرأت في الأخبار أن السفير الأوكراني في ألمانيا، قال إنه من واجب ألمانيا إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. أعتقد أنه يجب عليك التفكير بجدية في ذلك. أود أن أعرف ما تعنيه وما هي الإجراءات التي طلبت منك".

وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، إن "برلين يجب أن تساعد كييف على إعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرتها، وأن هذا هو الواجب الأخلاقي لألمانيا الناشئ عن المسؤولية التاريخية الأبدية أمام أوكرانيا عن الاستبداد النازي".

وعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن الوضع في شبه جزيرة القرم، نظمته روسيا وحضره مواطنون من القرم، نفوا مزاعم ممثلي الغرب عن انتهاك حقوق الإنسان في شبه الجزيرة، فيما رفضت أوكرانيا وإستونيا المشاركة.

وقرر الجانب الروسي تنظيم الحدث بعد عقد إستونيا وعدد من الدول الغربية الأسبوع الماضي اجتماعا غير رسمي لها في مجلس الأمن بهذا الصدد.

من جهته، أشار دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى رفض تالين دعوة ممثلين عن شبه جزيرة القرم لحضور اجتماعها دون توضيح الأسباب.

المصدر: "نوفوستي