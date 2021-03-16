 
مباشر

بوشكوف يرد بعنف على زيلينسكي: أنت المزيف لا استفتاء القرم

أخبار العالم

بوشكوف يرد بعنف على زيلينسكي: أنت المزيف لا استفتاء القرم
Sputnik VASILY BATANOV
القرم في روسيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzfu

نعت السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"المزيف"، وذلك بعد كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستفتاء في شبه جزيرة القرم على العودة إلى قوام روسيا.

وكتب بوشكوف على "تويتر": "لم يكن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم في 2014 مزيفا.. زيلينسكي كان نفسه وما زال مزيفا، وعد كمرشح رئاسي بشيء، لكنه فعل شيئا مختلفا تماما" بعدما وصل إلى السلطة.

وأضاف: "شعبية زيلينسكي انخفضت في أوكرانيا إلى الربع، ومنهج القرم الذي يعد به محكوم عليه بالفشل".

وقال زيلينسكي في وقت سابق اليوم، إن "كييف لن تتخلى عن المنطقة، وأعدت استراتيجية لإنهاء الاحتلال وإعادة دمج شبه الجزيرة"، واصفا استفتاء عام 2014 الذي أجري في شبه الجزيرة بأنه "مزيف".

وعادت القرم إلى الوطن الأم روسيا بعد استفتاء أجري في مارس 2014، حيث صوت 96.77% من ناخبي القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح العودة إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة من أراضيها "ومحتلة مؤقتا"، وأعلنت كييف عن خطط لمناقشة قضية "إعادة" شبه الجزيرة في قمة "منصة القرم" المقررة في أغسطس المقبل.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا