بايدن يدافع عن تصرفات كلبه ميجور

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كلبه ميجور بعد أن عض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتلقى بعض "التدريب" الإضافي.

وقال بايدن في حديث لشبكة abc news، إن "ميجور كلب انقاذ، وهو بالغ في رد فعله لأنه لم يكن معتادا على الغرباء من حوله"، كما نفى أن يكون "ميجور" نفي إلى ديلاوير.. "هو عاد إلى المنزل للحصول على تدريب إضافي".

وأضاف: "هو كلب لطيف كما أن 85% من الناس في البيت الأبيض يحبونه.. كل ما يفعله هو أنه يلعقهم ويهز ذيله".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أكدت أن كلبي بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدواني لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف".

المصدر: abc news