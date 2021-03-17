 
مباشر

بايدن يدافع عن تصرفات كلبه ميجور

أخبار العالم

بايدن يدافع عن تصرفات كلبه ميجور
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzq1

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كلبه ميجور بعد أن عض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتلقى بعض "التدريب" الإضافي.

وقال بايدن في حديث لشبكة abc news، إن "ميجور كلب انقاذ، وهو بالغ في رد فعله لأنه لم يكن معتادا على الغرباء من حوله"، كما نفى أن يكون "ميجور" نفي إلى ديلاوير.. "هو عاد إلى المنزل للحصول على تدريب إضافي".

وأضاف: "هو كلب لطيف كما أن 85% من الناس في البيت الأبيض يحبونه.. كل ما يفعله هو أنه يلعقهم ويهز ذيله".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أكدت أن كلبي بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدواني لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف".

المصدر:  abc news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا