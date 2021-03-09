بساكي تؤكد أن كلبي بايدن "سيعودان قريبا" إلى البيت الأبيض

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن كلبي الرئيس جو بايدن "سيعودان قريبا للبيت الأبيض"، بعد إبعادهما إلى منزل العائلة بولاية ديلاوير، إثر رد فعل عدواني لأحدهما تجاه "شخص غير مألوف".

وفي إحاطة صحفية يومية، قالت جين بساكي إن "تشامب ومايجور، ما زالا يتأقلمان مع محيطهما الجديد والأشخاص الجدد"، مشيرة إلى أن "مايجور فوجئ يوم الاثنين بشخص غير مألوف، فقام بعض هذا الفرد، الذي احتاج للعلاج من قبل الوحدة الطبية بالبيت الأبيض بسبب إصابة طفيفة".

أما بالنسبة لعودة الكلاب إلى ديلاوير، قالت بساكي "لقد تم التخطيط مسبقا لرعايتهما من قبل أصدقاء العائلة"، بينما تشارك السيدة الأولى جيل بايدن في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى القواعد العسكرية.

وكانت شبكة"CNN" قالت إن كلبي بايدن المتواجدان معهما بالبيت الأبيض، أعيدا إلى منزل عائلة بايدن بولاية ديلاوير الأسبوع الماضي بعد "سلوك عدواني" في البيت الأبيض.

المصدر: "بوليتيكو"