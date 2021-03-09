كلبا الرئيس الأمريكي جو بايدن ينقلان من البيت الأبيض لسبب أمني!

قالت شبكة"CNN"إن كلبي الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى، المتواجدان معهما بالبيت الأبيض، أعيدا إلى منزل عائلة بايدن بولاية ديلاوير الأسبوع الماضي بعد "سلوك عدواني" في البيت الأبيض.

ونقلت الشبكة عن مصادر، أن الكلب "ميجور" عض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض، لذلك قرر الرئيس نقله مع الكلب الثاني "تشامب" إلى منزل العائلة.

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ومع فوز الرئيس بايدن بانتخابات الرئاسة عادت الكلاب إلى البيت الأبيض، بعد غياب 4 سنوات في عهد سلفه ترامب.

وكان بايدن وزوجته قد تبنيا الكلي "ميجور" في العام 2018، وذلك بعد أن نشرت آشلي، ابنة بايدن، منشورا على موقع فيسبوك تتحدث فيه عن معاناة ستة كلاب من فصيلة "الراعي الألماني" جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها الأب بايدن تبني أحدهم، بعد أن وافقت جميعة ديلاوير الخيرية على منحه له.

وقد عُرف عن الكلب "ميجور" سلوكه السيء في مناسبات متعددة، بما في ذلك القفز والنباح على الموظفين وعناصر الأمن، وفقًا للأشخاص الذين تحدثت معهم شبكة "CNN".

المصدر: CNN