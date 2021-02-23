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بايدن يحتفي بتمكن كلابه من الدخول إلى المكتب البيضاوي

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بايدن يحتفي بتمكن كلابه من الدخول إلى المكتب البيضاوي
Reuters
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته لتمكن كلبيه تشامب وميجور، من الدخول إلى المكتب البيضاوي، في وقت لا يتمتع الكثير من الأشخاص بـ"إمتياز" الدخول إليه.

 وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "لا يتمتع الكثير من الأشخاص بامتيازات الدخول إلى المكتب البيضاوي .. يسعدني الإعلان عن وجود هذين الاثنين ضمن القائمة المسموح لها بالدخول".

وقد وصل كلبا بايدن يوم 24 يناير إلى البيت الأبيض، وهما من أول الحيوانات الأليفة التي تدخل المكان منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وميجور هو كلب من فصيلة "جيرمان شيبرد"، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وهو أول كلب متبنى من ملجأ للحيوانات وأول كلب إنقاذ يقيم في البيت الأبيض، أما الكلب الآخر تشامب فهو أيضا من فصيلة "جيرمان شيبرد".

والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصبح أول رئيس أميركي لم يمتلك حيوانا أليفا في أثناء إقامته في البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام.

المصدر: RT

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