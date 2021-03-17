البيت الأبيض: خطاب إدارة ترامب حول كورونا أدى لتصعيد التهديدات ضد الأمريكيين الآسيويين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إنه "لا شك في أن خطاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن جائحة كورونا، زاد من تهديد الأمريكيين الآسيويين".

واتهم ترامب مرارا بالعنصرية بسبب استخدامه مصطلحات مثل "الفيروس الصيني" عند الإشارة إلى جائحة فيروس كورونا.

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ووقعت سلسلة من الاعتداءات في ثلاثة منتجعات بمنطقة أتلانت في ولاية جوريجا الأمريكية خلفت 8 قتلى، بينهم ست نساء من أصل آسيوي.

ووصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بادين حوادث إطلاق النار هذه بأنها تذكير مأساوي بأنه من المهم التحدث عن العنف، معربة عن تضامنها مع الأمريكيين الآسيويين.

المصدر: "رويترز" + RT