أوباما يدعو لإنهاء العنف ضد الجالية الآسيوية

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى إنهاء العنف ضد الآسيويين بعد سلسلة من الاعتداءات في ثلاثة منتجعات بمنطقة أتلانتا خلفت 8 قتلى، بينهم ست نساء من أصل آسيوي.

وقال أوباما عبر "فيسبوك": "حتى في الوقت الذي كنا نحارب فيه الوباء، واصلنا إهمال وباء العنف المسلح الذي طال أمده في أمريكا... على الرغم من أن الدافع وراء إطلاق النار لم يتضح بعد، فإن هوية الضحايا تؤكد ارتفاعا مقلقا في أعمال العنف ضد الآسيويين، وهذا الأمر يجب أن ينتهي".