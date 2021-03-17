تركيا تدعو لتطوير آليات فعالة للقضاء على كراهية الإسلام

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في رسالة مرئية خلال "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا"، على ضرورة تطوير دول العالم آليات فعالة من أجل القضاء على كراهية الإسلام.

وقال، إن "الاعتداءات والإساءات وأفعال التمييز المؤسسي ضد المسلمين باتت شائعة"، مشيرا إلى أن "هذه الممارسات تشكل أحد أكبر التهديدات لتعايشنا السلمي".

وأضاف: "يجب على الدول تطوير آليات فعالة للقضاء على النزعات المعادية للمسلمين والكراهية تجاه الإسلام، وينبغي على القادة السياسيين تبني خطابا شاملا، يكون جريئا ومسؤولا ويشكل نموذجا".

وذكر تشاووش أوغلو، أن "التعليم مجال حيوي يجب التركيز عليه، وضرورة تعلم الأجيال الشابة كيفية احتضان الآخر".

وتابع: "علينا الوقوف معا ضد كافة أعمال العنف التي يسببها الحقد الديني، بما فيها كراهية الإسلام ومعاداة السامية والكريستوفوبيا".

وقال: "سنبدأ في نشر تقارير سنوية حول النزعات العنصرية والمعادية للإسلام والمهاجرين والأجانب، من أجل خلق الوعي".

وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعلان الـ15 مارس "يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا".

يذكر أن فعالية "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا"، نظمتها عن بعد الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمبادرة من ممثلياتها الدائمة لدى الأمم المتحدة.

المصدر: "الأناضول"