تشاووش أوغلو يستعين في خطابه عن العنصرية والكراهية بمقولة لميركل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاتحاد الأوروبي "يجب ألا يكون رهين الخطاب العنصري والشعبوي والمعادي للمهاجرين والمسلمين".

وقال تشاووش أوغلو: "أقول بكل وضوح، على هذه الهجمات أن تنتهي. لا يمكن القبول بأحكام مخففة والتستر على هذه الهجمات كما حدث في قضية NSU (منظمة الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض)".

وشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل حول هجوم "هاناو" الإرهابي.

واقتبس تشاووش أوغلو مقولة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "العنصرية والكراهية، سم" قائلا :"إن الترياق لهذا السم بيد السياسيين الحكماء".

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب مواطنيها دائما في الدول التي يعيشون فيها.

جاء ذلك في رسالة مصورة ومترجمة للغة الألمانية، نشرها على صفحته في تويتر الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى "للهجوم الإرهابي" بمدينة "هاناو" الألمانية، الذي أودى بحياة 9 أشخاص بينهم 4 أتراك.

وأشار تشاووش أوغلو في رسالته لتصاعد العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام في أوروبا، مبينا تسجل أكثر من 900 اعتداء طال المسلمين العام الماضي في ألمانيا لوحدها.

وكشف الوزير التركي، بأنهم سيعدون تقريرا سنويا عن حوادث معاداة الإسلام والأجانب والحوادث العنصرية، وسيضعونها أمام الرأي العام الدولي.

وتشهد مدينة "هاناو"، الجمعة، مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي.

ويشارك الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس وزراء ولاية هسن، فولكر بوفيير، في المراسم التي ستقتصر على حضور 50 شخصا بسبب قيود كورونا.

وفي 19 شباط 2020، شهدت مدينة هاناو الألمانية اعتداء عنصريا مسلحا، أطلق فيه توبياس راثجين، النار على مقهيين يرتادهما أجانب معظمهم أتراك.

وأدى الحادث إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أتراك، فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: "الأناضول"