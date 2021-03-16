"جيروزاليم بوست": الحدود المصرية أكثر خطورة من جبهتي غزة ولبنان

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه خلافا للاعتقاد السائد بأن الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة أو لبنان هي الأكثر نشاطا، إلا أن الحدود الإسرائيلية المصرية هي الأكثر سخونة وحيوية.

وأضافت الصحيفة: "بينما تصنع الحدود الإسرائيلية مع سوريا ولبنان وغزة معظم العناوين الرئيسة، فإنه يبدو أن الحدود التي تشهد النشاط الأكبر هي مع مصر، حيث يتعين على الجنود القائمين على حماية تلك الحدود التعامل مع تهديدين، الأول يتمثل في "ولاية سيناء"، الجماعة المتحالفة مع تنظيم "داعش" بالإضافة إلى الخطر الإجرامي المتعلق بعمليات تهريب المخدرات".

إقرأ المزيد

وكتبت "جيروزاليم بوست": "ربما يكون التهديد الأخير المتمثل في التهريب، هو الأقل خطورة، ولكن مصدرا بارزا في القوات الإسرائيلية المكلفة بحراسة الحدود، أكد أنه مع تطور الأحداث، فإن بعض الحالات ذات الصلة بمكافحة التهريب تتحول إلى إطلاق النار".

وأشار المصدر إلى أن القوات المسؤولة عن مراقبة الحدود حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في التعامل مع عمليات التهريب، إلا أن هذا أدى على الجانب الآخر إلى تعزيز المخاطر التي تواجهها هذه القوات في عملها على الحدود مع مصر.

وقال: "نتيجة هذا النجاح، فإننا نرى صعودا في ظاهرة التهريب العنيف، حيث يستخدم المهربون الرصاص الحي، وفي معظم الحالات يستهدفون رجال الشرطة المصريين على الحدود، ويصل إطلاق النار أحيانا إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود".

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في نهاية تقريرها إلى أن الضربات التي تتعرض لها عصابات التهريب تجبرها على اللجوء إلى وسائل أخرى لكسب المال، بينها التسلل إلى قواعد عسكرية إسرائيلية ومحاولة سرقة أسلحة وذخائر منها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"