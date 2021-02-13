إصابة جندي إسرائيلي خلال مطاردة تجار مخدرات عند الحدود مع مصر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة أحد جنوده، خلال تبادل لإطلاق النار بين مهربي مخدرات وقوات الجيش المصري، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

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وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة بشظايا خلال تبادل لإطلاق النار ليلا بين قوات الجيش المصري ومهربي مخدرات على الحدود.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن الجندي الذي كان يجلس في السيارة، أصيب بشظايا بيده وهو يعالج في المستشفى.

المصدر: "والا"



