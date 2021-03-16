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فنزويلا تؤكد أنها لن تصرح استخدام لقاح "أسترازينيكا"

أخبار العالم

فنزويلا تؤكد أنها لن تصرح استخدام لقاح
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية للقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا
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أكد ديلسي رودريغيز، نائب الرئيس الفنزويلي، أن بلاده لن تصرح استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى "آثاره على المرضى".

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وكانت شركة "أسترازينيكا" قد أعلنت عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، لافتة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "المراجعات شملت أكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وأضافت: "لم تظهر المراجعة الدقيقة لجميع البيانات المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بلقاح أسترازينيكا أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفيحات، في أي عمر أو جنس أو دولة".

وقررت عدة دول أوروبية تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن تشكل جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

وبين الدول التي علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا": النمسا، والدنمارك، والنرويج، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وغيرها.

المصدر: "رويترز" + RT

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