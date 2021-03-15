 
مباشر

الصحة العالمية تبحث أمان لقاح "أسترازينيكا" غدا الثلاثاء

أخبار العالم

الصحة العالمية تبحث أمان لقاح
Reuters Handout
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz2c

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن المنظمة ستبحث غدا الثلاثاء سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، المضاد لفيروس كورونا.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "لجنة منظمة الصحة العالمية لأمان اللقاحات كانت تدرس البيانات المتوفرة، وعلى اتصال مكثف مع الوكالة الأوروبية للأدوية، وستعقد اجتماعا غدا".

إقرأ المزيد
"الصحة العالمية": نمحّص التقارير عن لقاح "أسترازينيكا" ولا دليل حتى الآن على ضرره

واعتبر غيبرييسوس قرار بعض الدول الأوروبية تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" أمرا "روتينيا"، ودليلا على أن نظام الرقابة يعمل وفعال.

وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى عن تعليق استخدام لقاح "أستازينيكا"، بعد تقارير عن حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وسجلت في مارس الجاري عدة وفيات بسبب خثار الأوردة، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا