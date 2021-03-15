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"الصحة العالمية": نمحّص التقارير عن لقاح "أسترازينيكا" ولا دليل حتى الآن على ضرره

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Sputnik Gustavo Valiente
حقن لقاح "أسترازينيكا"
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قالت منظمة الصحة العالمية إن هيئتها الاستشارية تمحّص التقارير المتعلقة بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، وأكدت أنه لا توجد أدلة على خلقه أي مشاكل صحية لدى متلقيه.

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وفي تصريحات لـ"رويترز" اليوم الاثنين قال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة: "بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، ستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس".

وأضاف: "حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن تلقي اللقاح ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس".

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من جهتها توقعت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن تستغرق عملية فحص التقارير أسبوعا كاملا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد سجلت في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى 8 مارس، 15 حالة من خثار الأوردة العميقة و22 حالة من الانسداد الرئوي بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، والذين تجاوز عددعم الإجمالي 17 مليونا.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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