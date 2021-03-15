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السلطات الإيطالية تصادر دفعة من لقاح "أسترازينيكا" بعد وفاة رجل

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السلطات الإيطالية تصادر دفعة من لقاح
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
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أعلن ممثلو الادعاء في إقليم بييمونتي شمالي إيطاليا اليوم الاثنين أنهم صادروا مجموعة من 393600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا إثر وفاة رجل بعد ساعات من تلقيه حقنة.

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وعلقت الحكومة الإقليمية في بييمونتي أمس الأحد استخدام الدفعة بعد أن مرض ساندرو توغناتي، مدرس الموسيقى البالغ من العمر 57 عاما، وتوفي في ظروف لم يتم توضيحها بعد.

وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن هيئات التحقيق في جزيرة صقلية، تجري دراسة شاملة لظروف وفاة بعض المواطنين الذين سبق تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا".

وعلقت إيرلندا والدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد ظهور حالات من تجلط الدم، وبعضها فتاكة، لدى أشخاص تلقوه.

المصدر: "رويترز"

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