إيطاليا تحقق في وفاة عدة أشخاص بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن هيئات التحقيق المحلية، تجري دراسة شاملة لظروف وفاة بعض المواطنين الذين سبق تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم مؤخرا في جزيرة بصقلية، تسجيل ثلاث حالات، بعد وقت قصير من التطعيم بلقاح من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

الحالة الأولى، تتعلق بوفاة البحار الحربي ستيفانو باتيرنو البالغ من العمر 43 عاما، والذي توفي نتيجة سكتة قلبية في اليوم التالي بعد التطعيم.

وباشرت النيابة العامة بمدينة سيراكيوز بالتحقيق في أسباب الوفاة، ويشمل التحقيق حوالي عشرة أشخاص، من ضمنهم ممثلو شركة "أسترازينيكا" وبعد عناصر المؤسسة الطبية حيث تم حقن باتيرنو.

وتحقق النيابة العامة في مدينة كاتانيا، في الحالة الثانية، التي تتعلق بوفاة ضابط الشرطة دافيد فيلا البالغ من العمر 50 عاما. هذا الرجل توفي قبل 13 يوما، وبعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وتدرس النيابة العامة في مدينة تراباني، ملابسات وفاة الدركي جوزيبي مانيسكالكو البالغ من العمر 54 عاما، الذي توفي بنوبة قلبية بعد يومين من حقنه باللقاح.

المصدر: نوفوستي