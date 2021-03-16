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الكونغرس يصادق على تعيين هالاند وزيرة للداخلية لتصبح أول وزير من السكان الأصليين

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الكونغرس يصادق على تعيين هالاند وزيرة للداخلية لتصبح أول وزير من السكان الأصليين
Reuters
وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين النائب ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، وهي خطوة تاريخية جعلت منها أول وزيرة من الأمريكيين الأصليين.

وصوت 51 عضوا في المجلس لصالح تعيينها مقابل 40، مع تصويت معظم الجمهوريين ضدها بعد أن وصف العديد آراءها بشأن استخدام الأراضي العامة والوقود الأحفوري بأنها متطرفة.

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وفي عام 2018 تم انتخاب هالاند عن ولاية نيو مكسيكو كواحدة من أول امرأتين من الأمريكيين الأصليين في الكونغرس.

المصدر: "CNN"

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