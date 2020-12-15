بايدن قد يختار النائب ديب هالاند لتولي وزارة الداخلية

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد يختار النائب الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، لتولي وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولهم: "برزت النائب الأمريكية ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو كخيار رئيسي للرئيس المنتخب جو بايدن لرئاسة وزارة الداخلية، وهو اختيار سيجعلها أول أمريكية من السكان الأصليين تقود وكالة وزارية".

وأكدت المصادر لـ"رويترز"، أن هالاند ستسعى للدخول في توسع إنتاج الطاقة المتجددة على الأراضي الأمريكية، للمساهمة في مكافحة تغير المناخ، والتراجع عن تركيز الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري".

وقال اثنان من المصادر: "فريق بايدن على وشك الانتهاء من القرار بشأن هالاند، لكنهم يدرسون المخاوف بشأن فقدان عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمسك الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة".

إلا أن المصدر الثالث اكد للوكالة أن القرار اتخذ وإن الإعلان وشيك.

المصدر: "رويترز"