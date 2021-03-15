بوليفيا.. الحبس الاحتياطي أربعة أشهر للرئيسة السابقة

أعلنت رئيسة بوليفيا الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين آنييز، التي اعتقلت واتهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، الأحد أن القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.

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وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضية، كتبت آنييز عبر "تويتر" "يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة انقلاب لم يحدث قط".

وكانت النيابة البوليفية قد طلبت في وقت سابق الأحد السجن ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقفوا السبت في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، حسب ما جاء في قرار اتهامي.

ووصفت آنييز الموقوفة منذ السبت في مركز للشرطة، اعتقالها بأنه "غير قانوني" وأنه "عمل تعسفي واضطهاد سياسي".

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A las 07.00 de hoy, la expresidenta Jeanine Áñez ingresó a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de #LaPaz, tras ser aprehendida en Beni por la Policía Boliviana y traída a la Sede de Gobierno esta madrugada. Video: Roberto Guzmán pic.twitter.com/t0G9r0I93d — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) March 13, 2021

تولت أنييز وهي سيناتورة سابقة، آنذاك منصب الرئيسة الانتقالية لبوليفيا بعد مغادرة موراليس البلاد في نوفمبر 2019. وهو كان قد فقد دعم القوات المسلحة وسط احتجاجات عنيفة ضد إعادة انتخابه لولاية رابعة.

لكنه عاد من المنفى في نوفمبر الماضي بعد فوز مرشح حزبه لويس آرسي في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: أ ف ب