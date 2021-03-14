النيابة البوليفية تطالب بالسجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد

طالبت النيابة البوليفية بالسجن 6 أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد جانين أنييز، ووزيرين سابقين بحكومتها، حسب وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد.

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وأوضحت الوكالة أن طلب النيابة العامة جاء بعد توقيف المسؤولين السابقين الثلاثة السبت في إطار التحقيق الجاري في انقلاب مفترض على الرئيس السابق إيفو موراليس عام 2019.

ووقع ثلاثة مدعين هذا القرار الاتهامي اليوم الأحد، وطالبوا بتطبيق "تدابير احترازية تشمل الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر" في سجون العاصمة لاباز، فيما أنييز موقوفة منذ يوم السبت في مركز للشرطة.

وبث التلفزيون البوليفي مشاهد تظهر الرئيسة السابقة لدى وصولها إلى مطار إيل إلتو في لاباز، بحضور وزير الداخلية والشرطة ووصفت أنييز اعتقالها بأنه "غير قانوني" أمام الصحافة.

المصدر: أ ف ب