البرازيل تسجل 43812 إصابة و1127 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 43812 إصابة و1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ76178 إصابة و1997 وفاة قبل يوم.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد أنهت الأسبوع الأكثر فتكا منذ بدء تفشي الوباء قبل عام، مع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت البلاد 2000 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي، فيما جاءت إصابات يوم الجمعة الماضي، كأعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 11 مليونا و483 ألفا و370 حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 278 ألفا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بكورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز"