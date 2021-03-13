البرازيل.. 76178 إصابة و1997 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 76178 إصابة و1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ85663 إصابة و2216 وفاة قبل يوم.

وتراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل بشكل طفيف جدا، بتسجيل 2000 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي، فيما سجلت إصابات يوم الجمعة بلغت أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 11 مليونا و439 ألفا و558 حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 277 ألفا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات بكورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز"