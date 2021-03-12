البرازيل تسجل أكثر من ألفي وفاة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 85663 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2216 وفاة خلال اليوم الأخير.

وتجاوز معدل الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل الـ2000 حالة لليوم الثالث على التوالي، فيما سجلت إصابات كورونا يوم الجمعة ثانية أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 11 مليونا و363 ألفا و380 حالة، وحصيلة الوفيات 275 ألفا و105 حالات.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز