أمريكا تفتح أكبر تحقيق في تاريخها.. وتتجه لاتهام نحو 100 شخص إضافيين في قضية اقتحام الكابيتول

أعلن الادعاء العام الأمريكي أنه من المتوقع اتهام أكثر من 100 شخص جديد على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، بارتكاب جرائم مختلفة.

وقال الادعاء إن "التحقيق مستمر، وتتوقع الحكومة أن يتم توجيه الاتهام إلى ما لا يقل عن مئة شخص إضافي في قضية اقتحام الكابيتول".

وأضاف أنه "تم توجيه اتهامات إلى 300 شخص (سابقا)، وأن وزارة العدل تحقق في النشاط التآمري الذي قد يكون حدث قبل وقوع أعمال الشغب".

وأشار الادعاء إلى أن "التحقيقات والمحاكمات اللاحقة من المرجح أن تكون من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي، من حيث عدد المتهمين الذين تمت محاكمتهم وطبيعة وحجم الأدلة".

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الجرائم قيد التحقيق تشمل التعدي على ممتلكات الغير، وممارسة العيف، والاعتداء على ضباط الشرطة، والسرقة وتدمير الممتلكات الحكومية، وإثارة الاضطرابات، والتآمر، وإطلاق النار، وغير ذلك.

المصدر: RT