قلق بشأن ارتفاع مستوى العنف.. الرئيس الأفغاني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي كينيث ماكينزي عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان، مع استمرار الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن.

وحسب بيان للرئاسة الأفغانية اليوم، استقبل غني ماكينزي في كابل، حيث أعربا عن "قلقهما بشأن ارتفاع مستوى العنف"، وناقشا عملية السلام الأفغانية ودعم القوات الحكومية.

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واتهم الرئيس الأفغاني حركة "طالبان" بالوقوف وراء هجوم أوقع عشرات القتلى والمصابين بسيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في ولاية هرات غربي البلاد مؤخرا، وشدد على أن الحركة تسعى إلى تعقيد الأزمة القائمة في البلاد.

ومؤخرا اختتم المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، مباحثات استغرقت ثلاثة أيام وصفها بـ"المثمرة"، مع الحكومة الأفغانية وسياسيين في كابل.



ولفت خليل زاد إلى أنه ناقش بدائل وخيارات دفع عملية السلام، ودعا الحكومة الأفغانية وطالبان لإيجاد مسار للتسوية ووقف إطلاق النار في عموم البلاد، مشيرا لوجود ما وصفه بـ"تأييد واسع" للحاجة للمضي إلى الأمام بشكل أسرع نحو تحقيق السلام الدائم.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو اجتماعا في 18 مارس الجاري على مستوى الممثلين الخاصين لروسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان سيخصص للتسوية بين الأطراف الأفغانية.

المصدر: وكالات