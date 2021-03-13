بلجيكا.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات مناهضة للعنصرية

أفادت قناة RTBF التلفزيونية البلجيكية بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات في مدينة لييج شرقي البلاد حملت شعار "حياة السود مهمة".

وذكرت القناة أن "الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، وسار المشاركون بهدوء وسط المدينة في المنطقة الواقعة بين ساحات الجمهورية الفرنسية وسان لامبرت، ولكن سرعان ما تحولت لأعمال شغب، حيث هاجم المتظاهرون في البداية ضباط شرطة ثم بدأوا في إلقاء الحجارة على مبنى المخفر والسيارات الرسمية" هناك.

وأشارت إلى أن المظاهرات انطلقت عقب انتشار شريط فيديو لتوقيف فتاة صغيرة من أصل إفريقي "باستخدام القوة".

African migrants attack the Belgian police after a #BlackLivesMatter protest today. A lot of looting (as always) too. This would never happen in Poland or Hungary for obvious reasons pic.twitter.com/gtYycBrxvK — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 13, 2021



المصدر: RT