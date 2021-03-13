على ظهر جمل.. القنصل الأمريكي توجه سؤالا للسعوديين (فيديو)
وجهت القنصل الأمريكي في مدينة الظهران السعودية نيكول مانز سؤالا للسعوديين، فيما كانت على ظهر ناقة في عمق الصحراء.
وقالت مانز في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية على "تويتر"، إن "الإبل كانت وما زالت التراث الأول للمملكة العربية السعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة".
وتساءلت عن اسم ناقة الملك عبد العزيز، ليجيبها عدد من المتابعين بأن اسمها كان "مصيحة".
من يعرف أسم ناقة الملك عبدالعزيز؟— U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) March 12, 2021
(رحمة الله)#الإبل#تراث_المملكة#رؤية_٢٠٣٠#الشرقية#التبادل_الثقافي@F_BinHithleen@MOCHeritage@Turki_alalshikh@SaeedAlFar3ah@abinneheetpic.twitter.com/WebJp16RCq
وشكر الشاعر السعودي زياد بن نحيت القنصل الأمريكي على نشر الثقافة المحلية، ودعم الموروث السعودي، مضيفا: "يعتبر الملك عبد العزيز الفارس الأخير".
شكراً سعادة القنصل على نشر هذي الثقافة ودعم الموروث السعودي العظيم— زياد بن نحيت (@abinneheet) March 13, 2021
يعتبر الملك عبدالعزيز ( الفارس الأخير ) 🇸🇦🇸🇦
وتولت نيكول مانز مهام عملها في المملكة في أغسطس الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر الماضي بالزي التقليدي السعودي.
المصدر: القنصلية الأمريكية في السعودية