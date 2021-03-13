على ظهر جمل.. القنصل الأمريكي توجه سؤالا للسعوديين (فيديو)

وجهت القنصل الأمريكي في مدينة الظهران السعودية نيكول مانز سؤالا للسعوديين، فيما كانت على ظهر ناقة في عمق الصحراء.

وقالت مانز في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية على "تويتر"، إن "الإبل كانت وما زالت التراث الأول للمملكة العربية السعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة".

وتساءلت عن اسم ناقة الملك عبد العزيز، ليجيبها عدد من المتابعين بأن اسمها كان "مصيحة".

وشكر الشاعر السعودي زياد بن نحيت القنصل الأمريكي على نشر الثقافة المحلية، ودعم الموروث السعودي، مضيفا: "يعتبر الملك عبد العزيز الفارس الأخير".

شكراً سعادة القنصل على نشر هذي الثقافة ودعم الموروث السعودي العظيم

يعتبر الملك عبدالعزيز ( الفارس الأخير ) 🇸🇦🇸🇦 — زياد بن نحيت (@abinneheet) March 13, 2021

وتولت نيكول مانز مهام عملها في المملكة في أغسطس الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر الماضي بالزي التقليدي السعودي.

المصدر: القنصلية الأمريكية في السعودية