 
مباشر

إعلام عبري: كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

أخبار العالم

إعلام عبري: كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل
Reuters
أشكينازي يوقع اتفاق العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو برعاية أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyg7

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت بأن كوسوفو ستفتتح سفارتها في القدس، يوم الاثنين المقبل، كثالث دولة في العالم وأول دولة ذات غالبية مسلمة تنقل سفارتها بإسرائيل إلى مدينة القدس.

إقرأ المزيد
"مجموعة ميونيخ" تجدد تمسكها بحل الدولتين

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن المراسم لافتتاح السفارة ستجري الاثنين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا الجانبين. 

ووقعت إسرائيل مع كوسوفو اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية مطلع فبراير لماضي في إطار مراسم رسمية أجريت بصورة افتراضية عن طريق تطبيق "زوم" وبحضور وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناغ، وقد تم رفع الستار عن لافتة السفارة. 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترفت رسميا في ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت السفارة الأمريكية في القدس في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى السبعين لما تعتبره إسرائيل "إعلان استقلالها".

أما الدولة الثانية التي أعلنت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس فكانت غواتيمالا،  بعد أمريكا.

المصدر: إسرائيل 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا