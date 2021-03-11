"مجموعة ميونيخ" تجدد تمسكها بحل الدولتين

أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في "مجموعة ميونيخ" ومنسقو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مواصلة جهودهم في دفع عملية السلام بالشرق الأوسط نحو "سلام عادل وشامل ودائم".

وأعلن الوزراء الأربعة في بيان مشترك "ترحيبهم بهذه الفرصة التي تتيح مناقشة المزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة في استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الطرفين بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضافوا: "اتفق الوزراء الأربعة على أن الإجراءات المتدرجة والمتبادلة لبناء الثقة وفق نهج تدريجي، من شأنها المساعدة على استعادة الحوار بين الطرفين، مما يمهد الطريق لعملية سلام حقيقية يجب استئنافها في أقرب وقت ممكن".

وتابعوا: "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة"، مشددين على "التزامهم الراسخ بدعم وتمكين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وقالوا: "نشدد على أهمية أن تسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين السبيل الوحيد الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 67 واستنادا لقرارات مجلس الأمن، لتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترفا بها".

المصدر: "اليوم السابع"