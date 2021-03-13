الولايات المتحدة تتيح اللجوء المؤقت لمواطني ميانمار

وافقت السلطات الأمريكية على منح اللجوء المؤقت لمواطني ميانمار الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك في تصريحات أدلى بها اثنين من المسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية لصحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة.

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ويعد القرار تصعيدا في الموقف الأمريكي الرافض للانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير الماضي، وممارسات قادة الجيش هناك.

وقال المسؤولان إن قرار وزارة الأمن الداخلي "سيمنح حوالى 1600 مواطن من ميانمار، الواقعة جنوب شرق آسيا الحماية لمدة 18 شهرا".

وتسمح حالة الحماية المؤقتة للمواطنين التي تعتبر بلدانهم الأصلية غير آمنة، بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات