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أفغانستان.. إلغاء قرار منع التلميذات من الغناء

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أفغانستان.. إلغاء قرار منع التلميذات من الغناء
Reuters
أفغانستان تتراجع عن قرار بمنع التلميذات من الغناء
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عدلت سلطات التعليم في العاصمة الأفغانية كابل عن قرار يمنع التلميذات فوق الـ12 عاما من الغناء على الملأ وفي الفعاليات الاحتفالية بعد انتقاد واسع النطاق.

وأبلغ رئيس إدارة كابل التعليمية كل المدارس عبر البلاد بأن الطلاب والطالبات يمكنهم الغناء على الملأ إذا ما سمحت لهم أسرهم.

وأضاف أن التعليمات السابقة بمنع مثل تلك المشاركة لم تنقل بشكل ملائم وأنها "خلقت نوعا من سوء الفهم".

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم نجيبة آريان إن المذكرة، التي ذهبت إلى جميع المناطق التعليمية في كابل ألغيت، وأصرت على أن واضعيها أساؤوا فهم الغرض منها.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم إرسال مذكرة جديدة في وقت لاحق، تنص على حظر المجموعات الموسيقية لكل من الفتيات والفتيان في المدارس الثانوية، وأضافت أن الهدف ليس منع الفتيات من الغناء ولكن منع الفتيان والفتيات من المشاركة في المناسبات العامة التي يمكن أن تنشر فيروس كورونا.

وفي خطاب جرى تسريبه إلى وسائل الإعلام يوم الأربعاء، أمر كبير مسؤولي التعليم في كابل المدارس بعدم السماح للتلميذات فوق 12 عاما بالغناء في الفعاليات العامة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية إن قرار منع المراهقات من الغناء ينتهك حقوق الطفل وغير دستوري.

واحتل وسم "IAmMySong" الترند في أفغانستانن حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع لفتيات يغنين في تحد للقرار الصادر.

المصدر: وكالات

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