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مزيد من أعضاء الكونغرس يطالبون حاكم نيويورك بالاستقالة

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مزيد من أعضاء الكونغرس يطالبون حاكم نيويورك بالاستقالة
Reuters POOL
حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو
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دعا مزيد من الأعضاء في الكونغرس الأمريكي حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي.

وقال العضوان في مجلس الشيوخ تشاك شومر وكيرستن جيليبراند يوم الجمعة، إن كومو "فقد ثقة" سكان نيويورك، وعليه الاستقالة من منصبه.

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وفي وقت سابق من الجمعة، انضم العضوان الديمقراطيان في مجلس النواب ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وجيري نادلر وعدد من الساسة البارزين الآخرين في نيويورك إلى المطالبين باستقالة كوومو.

وبلغ عدد النساء اللواتي اتهمن كوومو بالتحرش أو بالاعتداءات الجنسية 7 نساء، حيث اتهمت الصحفية جيسيكا بيكمان حاكم نيويورك الجمعة بتصرفات غير لائقة، قائلة إنها تعرضت "للمسات غير مرغوب فيها" من قبل كوومو.

ورفض كوومو الدعوات لتقديم الاستقالة، ونفى قيامه بالتحرش أو اعتداءات جنسية على أحد، مؤكدا عزمه على مواصلة العمل في منصبه.

المصدر: رويترز

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