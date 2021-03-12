بوريس جونسون يقدم دعمه للقاح "أسترازينيكا"

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن لقاح "أوكسفورد- أسترازينيكا" بعد أن قررت دول أوروبية تعليق استخدام اللقاح بسبب تقارير عن جلطات فتاكة، مؤكدا أن "اللقاح آمن وفعال".

وأضاف جونسون أن على البريطانيين الاستمرار في تلقي جرعات اللقاح، مشيرا إلى النجاح الذي يحققه برنامج التطعيم.

وقال المتحدث باسم جونسون: "لقد أوضحنا أنه آمن وفعال، وعندما يطلب من الناس التقدم لأخذه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة"، مضيفا: "لقد بدأنا نرى نتائج برنامج اللقاح حيث بدأنا نرى تراجعا في حالات الإصابة والوفاة والاستشفاء بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد".

هذا وقد قررت دول أوروبية تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" هي الدنمارك وآيسلندا والسويد، كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

كما قررت إيطاليا حظر دفعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" بعد وفاة رجلين في صقلية عقب فترة وجيزة من تطعيمهما باللقاح.

بدورها، ألغت الحكومة التايلاندية، اليوم الجمعة، خططا لتلقي لقاح "أسترازينيكا" بعدما أخرت البلاد استخدام هذه اللقاحات بسبب هذه التقارير. بينما قررت كندا والمكسيك والفلبين، استكمال عملية التطعيم باللقاح "أسترازينيكا".

كما أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن خبراء من المنظمة يدرسون تقارير عن رفض استخدام لقاح "أسترازينيكا" وأوكسفورد البريطاني في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "ديلي ميل" + RT