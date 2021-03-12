دول تمضي باستخدام لقاح "أسترازينيكا" رغم تقارير عن أعراض جانبية

قررت كندا والمكسيك والفلبين، استكمال عملية التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، وذلك بعد تعليق الدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدامه وسط تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا عليه.

وقالت إدارة الصحة الكندية في بيان إنها "على دراية بالتقارير عن أعراض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في تلك الأعراض".

بدوره، أكد نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن المكسيك ستستمر في تقديم جرعات من لقاح "أسترازينيكا" حتى مع تعليق استخدامه من قبل بعض الدول.

من جهتها، قالت وزارة الصحة وإدارة الغذاء والدواء في الفلبين في بيان مشترك إنها لا ترى أي سبب لوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن "فوائد اللقاح تفوق مخاطره".

المصدر: "رويترز"