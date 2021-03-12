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بعد تقارير عن جلطات دموية في أوروبا.. حكومة تايلاند تمتنع عن تلقي لقاح "أسترازينكا"

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بعد تقارير عن جلطات دموية في أوروبا.. حكومة تايلاند تمتنع عن تلقي لقاح
Reuters
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ألغت الحكومة التايلاندية، اليوم الجمعة، خططا لتلقي لقاح "أسترازينيكا" بعدما أخرت البلاد استخدام هذه اللقاحات بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية في 3 دول أوروبية.

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وقال براسيت واتانابا، عميد كلية الطب في مستشفى سيريراج، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، إن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا وأعضاء حكومته ألغوا خططا لتلقي اللقاح بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية في بعض الدول. 

وأضاف واتانابا أن طرح لقاحات "أسترازينيكا" في البلاد سيتأخر بعد تعليق التطعيمات باستخدامه في الدنمارك والنرويج وآيسلندا.

المصدر: رويترز 

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