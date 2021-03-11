ظريف يرد على بلينكن: تكرار نفس السياسة لن يؤدي إلى نتائج جديدة

شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريحا لنظيره الأمريكي بشأن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، معلقا بالقول إن "تكرار نفس السياسة لن يؤدي إلى نتائج جديدة".

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ونشر ظريف، عنوانا لتصريح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يقول فيه "إنه لا أموال لإيران من كوريا الجنوبية قبل الامتثال النووي"، قائلا إن "الولايات المتحدة تزعم أنها تفضل الدبلوماسية، وليس سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفاشلة "للضغط الأقصى".

وأضاف ظريف أن بلينكن يفتخر بأن بلاده تمنع كوريا الجنوبية من تحويل أموالنا الخاصة، التي تستخدم فقط للأغذية والأدوية، إلى القناة السويسرية.

وختم ظريف مؤكدا أن تكرار نفس السياسة لن يؤدي إلى نتائج جديدة.

US claims it favors diplomacy; not Trump's failed policy of "maximum pressure”.



Yet @SecBlinken boasts abt blocking Korea from transferring our OWN money to the Swiss Channel—only used for food & meds.



Repeating the same policy won't yield new results.



Only way: #CommitActMeetpic.twitter.com/kxwSMWhYhV — Javad Zarif (@JZarif) March 11, 2021

المصدر: RT