ميانمار تلغي تصنيف جيش أراكان كإرهابي

أصدرت اللجنة المركزية لمكافحة الإرهاب في ميانمار، اليوم الخميس، أمرا بسحب التصنيف الإرهابي لجيش أراكان، بموافقة من مجلس إدارة الدولة.

وجاء في أمر اللجنة: "في الوقت الحالي، لم تعد الرابطة المتحدة لأراكان (ULA)/ جيش أراكان (AA)، ترتكب أية أعمال إرهابية".

وبموافقة من الحكومة في ممارسة قانون مكافحة الإرهاب، كانت اللجنة قد أعلنت في 23 مارس من العام الماضي، أن جيش أراكان (AA) جماعة إرهابية.

وفي العام الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الداخلية أمرا، أعلنت فيه جيش أراكان (AA) والجماعات التابعة له، جماعات غير قانونية، وفقا لقانون الجمعيات غير القانونية، لأنها تشكل خطرا على القانون والنظام، والسلام والاستقرار في البلاد، والسلم العام.

في غضون ذلك، تم إعلان حالة الطوارئ لمدة عام في ميانمار، في الأول من فبراير من هذا العام، وتم تسليم سلطة الدولة إلى القائد العام لقوات الدفاع، الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس مجلس ادارة الدولة المشكل حديثا.

المصدر: "شينخوا"