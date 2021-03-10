راهبة مناشدة شرطة ميانمار لعدم إطلاق النار على الأطفال: "اقتلوني بدلا منهم"!

جثت راهبة على ركبتيها أمام اثنين من أفراد الشرطة في بلدة بشمال ميانمار، وناشدتهما "الكف عن إطلاق النار على الأطفال والمحتجين الرافضين لانقلاب الشهر الماضي، وقتلها بدلا من ذلك".

وقد تم التقاط صورة للأخت آن روز نو تونغ في مدينة ميتكيينا الشمالية يوم أمس الإثنين، مرتدية لباس الراهبات الأبيض. كما يبدو في الصور أن رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب الثقيلة استجابوا لطلبها، بحيث يظهرون راكعين على الأرض، معلنين إشارة الصلاة أمامها.

AFP

ومن جهتها، أخبرت الراهبة قصتها، وقالت: "ركعت على ركبتي.. متوسلة إليهم ألا يطلقوا النار على الأطفال، بل أن يقتلوني بدلا منهم. لقد رجوتهم ألا يؤذوا المتظاهرين، بل أن يعاملوهم معاملة طيبة مثل أفراد الأسرة".

وأضافت: "أصيب الأطفال بالذعر وركضوا إلى الأمام ... لم أستطع فعل أي شيء لكنني كنت أدعو الله أن ينقذ الأطفال ويساعدهم"، مؤكدة أنها ستستمر في الدفاع عن الأطفال.

وقالت: "لا أستطيع الوقوف والمراقبة دون فعل أي شيء بينما كل ميانمار تحزن"، مشيرة إلى أنها تلقت أخبارا من كبار الضباط بأنهم كانوا هناك فقط لإخلاء الطريق. ولكن على الرغم من جهودها، عاودت الشرطة إطلاق النار بعد وقت قصير من التقاط الصورة.

المصدر: "الغارديان"