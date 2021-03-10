ولاية ألاسكا الأمريكية تبدأ حملة تطعيم الأشخاص فوق الـ16 عاما

أصبحت ولاية ألاسكا الأمريكية، إحدى أنجح الولايات الأمريكية في تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا، بعد أن أعلنت بدء تطعيم جميع من هم فوق 16 عاما من العمر بلا استثناء.

وأعلن حاكم الولاية الجمهوري مايك دنليفي، القواعد الجديدة لولايته التي يبلغ عدد سكانها حوالي 730 ألف نسمة وقد حصل أكثر من ربع سكان ألاسكا على الجرعة الأولى من أحد اللقاحات وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

وقال مسؤولون إن مناطق معينة في ألاسكا تقترب من معدل التطعيم بنسبة 90٪ بين كبار السن، بينما تكافح العديد من الولايات لتلبية الطلب الكبير على اللقاحات ولا تزال بعض الولايات تحصر اللقاحات على البالغين 65 عاما وما فوق.

يذكر أن الولايات المتحدة وافقت على استخدام اللقاحات المطورة من قبل "موديرنا" و"جونسون أند جونسون" فقط للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاما وما فوق، ولكن يمكن لسكان ألاسكا الأصغر سنا تلقي لقاح "فايرز".

المصدر: "رويترز"