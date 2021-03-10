تركيا ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

رحبت وزارة الخارجية التركية، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تم عرضها من قبل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، متمنية للحكومة ورئيسها "التوفيق والنجاح".

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن أملها بأن "تتخذ حكومة الوحدة الوطنية خطوات سريعة وملموسة من أجل توفير الخدمات العامة الرامية لازدهار الشعب الليبي الصديق والشقيق، وتنفيذ العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسات، وضمان مصالحة وطنية شاملة".

ورأت أنه "سيكون من الأهمية الحاسمة، خلال هذه الفترة، توسيع سلطات الحكومة الجديدة لتشمل جميع مناطق ليبيا، داعية "جميع شرائح ليبيا وكذلك المجتمع الدولي، خلال هذه الفترة الهامة حتى إجراء الانتخابات، إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل بناء ليبيا الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة".

وأضافت: "ستواصل تركيا الوقوف بقوة إلى جانب الشعب الليبي وتقديم دعمها الكامل لتلبية تطلعاته بشأن الرفاه والسلام".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد، فيما ينتظر أن تختفي الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المتمركزة شرق البلاد، منهية بذلك انقساما في البلاد تواصل منذ عام 2014.

المصدر: RT