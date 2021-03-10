مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

منح مجلس النواب الليبي بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت على التصويت لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد، فيما ينتظر أن تختفي الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني المتمركزة شرق البلاد، منهية بذلك انقساما في البلاد تواصل منذ عام 2014.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد نيل حكومته الثقة، إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدته ليبيا.