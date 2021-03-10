أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يدعون إلى محادثات عاجلة مع مطوري لقاحات كورونا

حث أعضاء في منظمة التجارة العالمية، يوم الثلاثاء، مدير المنظمة نجوزي اوكونجو إيويلا على عقد محادثات مع مطوري ومصنعي لقاحات كوفيد-19 لزيادة الإنتاج.

وجاء في وثيقة وقعتها سبع دول أعضاء بالمنظمة أنه "ينبغي لمنظمة التجارة العالمية أن تستخدم على وجه السرعة مواردها بالكامل لدعم تسريع فوري وعملي وملموس للاستجابة العالمية لكوفيد-19، وخصوصا التوزيع العالمي للقاحات كوفيد-19".

والدول الموقعة على الوثيقة هي أستراليا وكندا وتشيلي وكولومبيا ونيوزيلندا والنرويج وتركيا.

المصدر: "رويترز"