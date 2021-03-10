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أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يدعون إلى محادثات عاجلة مع مطوري لقاحات كورونا

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أعضاء بمنظمة التجارة العالمية يدعون إلى محادثات عاجلة مع مطوري لقاحات كورونا
Reuters /FW1F/Tim Heritage
لقاح مضاد لكورونا -صورة تعبيرية-
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حث أعضاء في منظمة التجارة العالمية، يوم الثلاثاء، مدير المنظمة نجوزي اوكونجو إيويلا على عقد محادثات مع مطوري ومصنعي لقاحات كوفيد-19 لزيادة الإنتاج.

وجاء في وثيقة وقعتها سبع دول أعضاء بالمنظمة أنه "ينبغي لمنظمة التجارة العالمية أن تستخدم على وجه السرعة مواردها بالكامل لدعم تسريع فوري وعملي وملموس للاستجابة العالمية لكوفيد-19، وخصوصا التوزيع العالمي للقاحات كوفيد-19".

والدول الموقعة على الوثيقة هي أستراليا وكندا وتشيلي وكولومبيا ونيوزيلندا والنرويج وتركيا.

المصدر: "رويترز"

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