الاتحاد الأوروبي يرد على انتقادات بتخصيص لقاحات كورونا للاستهلاك المحلي

أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يتوقف عن تصدير اللقاحات الخاصة بـ "كوفيد-19"، وذلك ردا على اتهامات بأنه يخصص الجرعات للاستهلاك المحلي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه في الوقت الذي فرضت فيه بريطانيا والولايات المتحدة حظرا على تصدير جرعات كوفيد-19، لم يتوقف الاتحاد عن تصديرها.

وردا على انتقادات محلية، دافع ميشيل الذي يمثل قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن استراتيجية التكتل، وقال في بيان إنه لولا أوروبا لما أمكن تطوير وإنتاج عدة لقاحات خلال أقل من عام، وأضاف أن تضامن الاتحاد الأوروبي ساعد الدول الفقيرة في الحصول على الجرعات الأولى.

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وانتقد ميشيل ما وصفها بالدعاية الكبيرة التي صاحبت تقديم الصين وروسيا للقاحات إلى دول أخرى، وقال إن "أوروبا لن تستغل اللقاح في أهداف ترويجية. نحن نروج لقيمنا".

وواجه الاتحاد انتقادات محلية ببطء طرح اللقاح مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، وأخرى خارجية بالتأخر الكبير في تقديم اللقاحات للدول الفقيرة مقارنة مع الصين وروسيا أو الهند، وأبدى مشترو اللقاح في الخارج مؤخرا انزعاجهم من دعم قرار إيطالي بوقف شحنة إلى أستراليا.

المصدر: رويترز